Affetta da alzheimer non fa ritorno a casa: notte di paura per un'ottantenne

Notte di paura per un'ottantenne di Castel Madama. Affetta da alzheimer la donna, martedì sera, non ha fatto ritorno nel suo appartamento. Ad accorgesene un parente che ha lanciato l'allarme. Immediate le ricerche. Sulle sue tracce i carabinieri di Tivoli e tutto il dispositivo dei soccorsi. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte tra martedì e mercoledì.

Operativo, sin dalle prime luci dell'alba, anche un elicottero della protezione civile. Il ritrovamento a mattina inoltrata in una zona rurale di Castel Madama. L'anziana, in stato confusionale, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti.