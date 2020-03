Costretta a letto senza cibo chiede aiuto ai carabinieri che le portano da mangiare e le fanno compagnia

In casa da sola e senza mangiare da diversi giorni. Per questo poco dopo le 20:30 di domenica 29 marzo un’anziana donna di 84 anni, italiana, che abita nel quartiere Nuovo Salario nel III Municipio Montesacro, ha chiamato al 112 ed ha chiesto aiuto ai Carabinieri in quanto, non riuscendo a deambulare, non poteva alzarsi dal letto ed era a digiuno da diversi giorni.

La centrale operativa del Gruppo di Roma le ha inviato a casa una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Fidene che sono riusciti ad entrare nell’abitazione forzando la porta d’ingresso.

La signora versava in condizioni di abbandono e non mangiava da diversi giorni. I Carabinieri hanno accudito nell’immediatezza la donna, le hanno dato da bere, le hanno donato il loro pasto caldo, mandato a prendere in caserma e le hanno tenuto compagnia fino all’arrivo dei servizi sociali del comune di Roma che la stanno ora seguendo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l’anziana donna, che si è subito ripresa, non è stato necessario l’intervento di personale sanitario.