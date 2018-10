Denuncia scomparsa della madre affetta da Alzheimer, la donna ritrovata a Villa Borghese

Si è allontanata dall'hotel in via Vittorio Veneto dove alloggiava con la figlia 49enne che ha poi denunciato la scomparsa della madre affetta dal Alzheimer ai carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto. Erano le 20:00 di martedì 2 ottobre e della signora, una cittadina degli Stati Uniti d'America di 79 anni, non si avevano notizie da oltre due ore.

Donna sparita dall'hotel in via Veneto

Diramata la nota di ricerca le preoccupazioni della figlia sono terminate poco dopo quando la madre è stata ritrovata dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro mentre vagava in stato confusionale in via del Galoppatoio, a Villa Borghese. Rifocillata ed affidata alle cure del personale medico la donna ha poi potuto riabbracciare la figlia. A parte la paura, la 79enne non ha riportato ferite o traumi.