Villa Borghese: ritrovata anziana scomparsa, il caso anche su 'Chi l'ha visto?'

Ancora una persona scomparsa, e ritrovata, a Roma. Dopo il caso di Luca Inverardi, giovedì mattina, poco dopo mezzogiorno, un ragazzo che lavora in una delle infrastrutture di Villa Borghese, ha notato una donna che vagava senza una meta apparente.

Il giovane ha subito avvisato il Numero unico delle emergenze ed in breve è giunta una pattuglia del commissariato Salario-Parioli, diretto da Antonio Roberti, che ha preso in custodia la donna. La stessa, molto somigliante ad una 67enne marchigiana i cui familiari ne avevano denunciato la scomparsa da circa una settimana e della quale se ne era occupata anche la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?'.

I poliziotti, dopo aver verificato attraverso la banca dati interforze, la veridicità della segnalazione, hanno accompagnato la donna, con il tatto e la delicatezza che queste situazioni richiedono, presso il commissariato. Da lì gli agenti si sono messi in contatto con i familiari della 67enne che, in breve tempo, sono giunti in commissariato.