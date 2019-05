Tragedia a Montesacro: aggredita dai ladri in casa, morta un'anziana. Caccia a due uomini

Sarebbe stata spinta a terra da due ladri nel corso di un furto in casa, oppure presa a bastonate. Di certo c'è che la vittima, una donna di 89 anni originaria di Napoli è morta, al Policlinico Umberto I, a causa delle gravi ferite riportate. E' accaduto nel quartiere Montesacro, a Roma, in via Pizzo Bernina. L'allarme è scattato intorno alle 21 di domenica scorsa, quando i due sono stati visti fuggire, calandosi dal secondo piano per poi scappare in auto.

La donna, secondo quanto appreso, era al telefono quando ha sentito un rumore e si è ritrovata faccia a faccia con i due. Quindi l'aggressione: la vittima è stata spinta oppure, secondo un'altra ipotesi, sarebbe stata colpita con un bastone.

Le urla dell'anziana, tuttavia, hanno attirato i condomini che, a loro volta, hanno allertato i soccorsi e raggiunto l'appartamento: l'89enne era riversa a terra in una pozza di sangue. Immediata la corsa al Policlinico Umberto I, dove l'anziana è arrivata con un trauma cranico.

E' morta nella giornata di lunedì. Il cadavere è stato portato presso l'obitorio dell'Istituto di Medicina legale del Policlinico Gemelli, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto si apprende, alcuni testimoni hanno visto i due soggetti uscire dalla finestra del secondo piano e salire a bordo di una Volkswagen vecchio tipo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica e gli agenti del commissariato Fidene Serpentara che hanno posto sotto sequestro l'appartamento e ascoltato i testimoni. L'ipotesi principale sarebbe quella di un tentato furto finito male. E' caccia ai due uomini.