Tragedia a Largo Agosta: anziana colpita da una pallonata cade e muore in piazza

Hanno tentato di rianimarla disperatamente per diversi minuti. Per lei purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Tragedia a Largo Agosta nel tardo pomeriggio di oggi 12 settembre. Alle 18.15 un'anziana di 82 anni, che si trovava in piazza per una passeggiata, è stata colpita da una pallonata. Il colpo ha provocato la caduta della donna.

Una pallonata accidentale, partita parrebbe da uno dei tanti bambini in quel momento in piazza intenti a giocare a calcio. Un colpo fatale che sembrerebbe essere alla base del decesso della donna. Sul posto i primi ad intervenire i militari della Guardia di Finanza fermati da una passante allarmata. Immediata la chiamata al 118, con l'ambulanza giunta in pochissimi minuti. Inutili i disperati tentativi di rianimarla durati per oltre mezz'ora.

Ad indagare i caschi verdi della Guardia di Finanza che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A tal fine sono state raccolte diverse testimonianze secondo le quali la pallonata sarebbe giunta da un gruppetto di ragazzini, tra gli 8 e i 10 anni, intenti in quel momento a giocare. Da capire se il pallone abbia colpito l'anziana alla schiena o al volto. Non è chiaro se l'82enne si sia in un primo momento rialzata oppure sia rimasta a terra tramortita.

Il corpo della donna, che risiedeva pochi metri dalla piazza, alle 21.30 era ancora in strada, coperto da un telo. Colpa dei ritardi della polizia mortuaria.