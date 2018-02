Arriva cadavere in ospedale con fratture alla testa ed al corpo, disposta l'autopsia

E' arrivata cadavere all'ospedale Santo Spirito la sera di domenica scorsa. Sul corpo dellla donna, una 73enne italiana residente a Borgo Pio, i medici del nosocomio di San Pietro hanno però riscontrato delle fratture alla testa ed al corpo. Da qui la chiamata ai carabinieri, al fine di accertare le cause del decesso dell'anziana.

Cadavere con fratture alla testa ed al corpo

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 20:00 del 25 febbraio, quando Paola F., questo il nome della donna, è arrivata al Santo Spirito già cadavere. Allertati i militari dell'Arma gli stessi hanno svolto i primi accertamenti recandosi poi nel vicino appartamento dove la 73enne viveva.

Possibile caduta dalle scale

Arrivati nella casa della donna in viale Vaticano gli investigatori hanno svolto i primi accertamenti. Residente al piano interrato di una palazzina posta di fronte alle Mura Vaticane, i carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni che hanno riferito loro di aver udito i rumori di una possibile caduta rovinosa dalle scale da parte di una persona. Svolti gli accertamenti sulla scala in questione gli investigatori hanno riscontrato la mancanza di un corrimano e delle strip antiscivolo sui gradini, riscontrando la presenza di una superficie bagnata (causa pioggia) e scivolosa sulle stesse scale.

Disposta l'autopsia

Terminati gli accertamenti sull'abitazione della 73enne i carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno comunicato l'esito degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria che ha disposto il trasferimento della salma della donna all'istituto di medicina legale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte dell'anziana. Aperto un fasciclo d'indagine dal Magistrato di turno, al momento gli investigatori, pur non escludendo nessuna ipotesi, propendono le loro indagini per la "caduta accidentale".