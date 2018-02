Scippa un'anziana, la vittima cade e sbatte la testa. Ferita una 70enne

Ha sbattuto la testa dopo aver provato a resistere allo scippo di cui è stata vittima. Ad essere costretta alle cure dell'ospedale un'anziana, derubata mentre si trovava in via Dino Penazzato, al Collatino. Il furto violento con strappo si è consumato intorno alle 21:00 di lunedì 12 febbraio mentre la donna, una 70enne romana, stava camminando nei pressi dell'edicola che fa angolo con via Georges Sorel.

Anziana ferita in seguito ad uno scippo

Scippata della borsa la donna è rimasta ferita alla testa dopo aver sbattuto prima contro una recinzione per poi cadere rovinosamente in terra. Allertati i soccorritori da alcuni residenti che gli hanno prestato i primi soccorsi, l'anziana è stata poi affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice rosso al Policlinico Casilino. Sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato Tor Pignattara. Sottoposta a tac la vittima si trova ancora nel nosocomio di via Pietro Belon.

Scippo violento a piazza Sempione

Il ferimento in seguito allo scippo segue di pochi giorni un episodio simile, accaduto a piazza Sempione, a Montesacro. Qui una donna di 53 anni è stata scippata da un malvivente che si trovava a bordo di una Fiat Punto. Trascinata in terra la vittima è stata poi medicata sul posto dal personale dell'ambulanza del 118. Lo scippatore, un 28enne di origini slave, è stato invece arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro.