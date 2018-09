Pallonate e corse in bici sui marciapiedi: ora è psicosi. Ferita un'anziana a Magliana, lo sfogo del figlio

Un deja vù. Una 82enne e un bambino di 12. A Magliana una anziana, coetanea di Tilde Procesi, deceduta dopo essere stata colpita da una pallonata a largo Agosta, è rimasta ferita mentre passeggiava sul marciapiede. Vittima di un gioco troppo irruento di un ragazzino.

Una tragedia sfiorata che, a molti, ha riportato alla mente il dramma di Tor de' Schiavi ma che racconta ancora di come, per mancanza di spazi dedicati e per carenza di controllo, giovani adolescenti rischiano di essere pericolosi per gli anziani del quartiere in quella che è diventata una difficile convivenza.

A denunciare l'ultimo fatto è Salvo che, sui social, ha diffuso un post raccontando quanto successo. Nella mattinata di sabato la mamma è rimasta ferita in via Pescaglia. La donna 82enne era sul marciapiede con il carrello della spesa quando un ragazzino, in sella alla sua bicicletta, l'ha "investita". Per disincastrare la bici dal carrello, il giovane ha letteralmente trascinato la donna a terra causandole la frattura dell'omero.

Dietro di lui la madre che, secondo le testimonianze raccolte da Salvo ascoltando chi ha assistito alla scena, nonostante abbia visto la gravità dei fatti, ha lasciato il luogo non prestando soccorso all'anziana. La donna, portata prima al San Camillo è ora all'ospedale San Carlo di Nancy se la caverà.

Il racconto di Salvo, tuttavia, ha innescato un effetto domino. Tanti i commenti dei residenti. Qualcuno punta il dito sulla mancanza di spazi a disposizione dei bambini, molti, se non tutti, attaccano la mamma e, più in generale, i genitori.

"Non voglio colpevolizzare nessun bambino. Affatto. Manca l'educazione e il senso civico. I genitori di questi ragazzi sono sempre al cellulare, danno per scontato tutto lasciando credere al figlio che tutto sia lecito. - sottolinea a RomaToday il 56enne Salvo - Gli spazi mancano oppure ci sono e hanno bisogno di manutenzione, è vero, ma la polemica non va fatta solo contro le istituzioni. E' un problema culturale, di mancanza di controllo e menefreghismo. Mia madre fortunatamente è stata soccorsa da alcuni passanti che vivono in zona, ma è inaccettabile che la mamma di quel bambino non si sia fermata per sincerarsi delle sue condizioni e non abbia atteso i soccorsi. E' questo l'insegnamento che vogliamo dare ai nostri figli? Sto pensando di fare una denuncia".

Il pensiero di Salvo è comune a quello di molti. L'umore del quartiere è chiaro e così spunta fuori anche il "problema" di piazza De Andrè. Qui, secondo i residenti, i bambini danno vita a vere e proprie partite di calcio, tirando "cannonate" che colpiscono anziani e danneggiano le auto parcheggiate. Scenario sinistramente simile a quello di Tor de' Schiavi, a largo Agosta.