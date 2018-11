Malata e sola con un figlio disabile, anziana chiama i carabinieri perché ha bisogno di medicine

Un'anziana 73enne, con insufficienza respiratoria, che vive sola con il figlio disabile ha dovuto chiamare i Carabinieri perché non riusciva ad andare in farmarcia per acquistare dei medicinali importanti.

E' successo in zona Tor Lupara, di Fonte Nuova. Arrivati a casa della donna per prendere la prescrizione medica, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo si sono recati presso la farmacia di turno della zona ed hanno acquistato il medicinale, consegnandolo all'anziana. La donna ha poi ringraziato i Carabinieri, li ha abbracciati manifestandogli la sua gratitudine dicendo "siete come due figli".