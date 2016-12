Ostia: peculato e truffa, condannato a 4 anni l'ex commissario di polizia

Usava l'auto di servizio per fini personali. Ossia andare a trovare l'amante o per dirigersi nella sua sala giochi preferita. Per questo, Antonio Franco, ex comandante del Commissariato di Polizia di Ostia è stato condannato a 4 anni di reclusione.

Il gup Massimo Di Lauro ha emanato la sentenza di condanna a conclusione di un processo tenutosi con il rito abbreviato. I reati di cui è accusato Franco sono "peculato, falso e truffa". I fatti contestati sono "l'uso improprio di una automobile a lui assegnata per motivi di servizio" e l'aver "indotto in errore il ministero dell'Interno rappresentando la sua presenza sul luogo di lavoro con lo svolgimento di ore ordinarie e straordinarie lavorate".

Secondo le indagini Franco avrebbe quindi usato la Smart assegnatagli dal Commissariato del Lido per attività investigative, anche in orari che lo stesso, come si legge nel capo di imputazione, avrebbe falsamente indicato come ore di lavoro mentre invece l'auto veniva usata per fini propri.

Antonio Franco in un altro procedimento è accusato di "corruzione", in relazione alla risoluzione di pratiche amministrative per conto di Mauro Carfagna, titolare di quattro sale giochi di Ostia. Vicende che risalgo a controlli della polizia nei locali di Carfagna, uno dei quali frequentato da Ottavio Spada.

Il tutto, secondo la Procura, in cambio del pagamento del canone mensile, di 4mila euro, di locazione di un appartamento. Per questa vicenda, il pm Mario Palazzi si accinge a notificare agli interessati l'avviso di chiusura inchiesta, passo che in genere prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

