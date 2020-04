Amico dei vip e nei guai con l'ex di De Rossi: chi è Antonello Ieffi, arrestato per la turbativa d'asta sulle mascherine

Truffare lo Stato e aggiudicarsi un appalto da oltre 15 milioni di euro per la fornitura di 24 milioni di mascherine. Antonello Ieffi, imprenditore di 42 anni, è stato arrestato giovedì mattina dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma.

Ieffi risulta amministratore di 11 società che secondo la Finanza sono "scatole vuote destrutturate gravate da posizioni debitorie con l'Erario". Il blitz degli uomini del Gico è iniziato quando la Consip, il 16 marzo, ha dato le prime sollecitazioni a Ieffi, che ha iniziato ad accampare scuse. Così il 20 marzo la Consip ha revocato l'appalto e lo ha denunciato alla Procura di Roma.

Da qui è storia. Ma chi è Antonello Ieffi? Classe 1978, originario di Cassino, è noto alle cronache rosa per il suo flirt, fra il 2011 e il 2012, con l'attrice Manuela Arcuri e, in generale, per le sue frequentazioni con personaggi del mondo dello spettacolo. Ma non solo.

L'imprenditore, impegnato nel campo del fotovoltaico, in passato era stato oggetto di un'estorsione da oltre 1 milione di euro – a suo dire – da parte di 9 pregiudicati, fra cui Tamara Pisnoli, nota per essere l'ex moglie dell'ex calciatore della Roma, Daniele De Rossi.

Ieffi – riportano le inchieste dell'epoca – per lanciare la sua attività nel business del fotovoltaico, si sarebbe fatto prestare 85mila euro proprio da Pisnoli. L'estorsione, a quanto ricostruito dagli inquirenti, si è trasformata in un sequestro di persona il 17 luglio 2013, cui è seguito un violento pestaggio. Il processo ai danni dei presunti estorsori è ancora in corso.

Uno dei presunti estorsori, Andrea Gioacchini, lo scorso anno è stato ucciso davanti a una scuola materna della Magliana. La Guardia di finanza, che indaga sull'affare delle mascherine, ha messo insieme i suoi "precedenti non definitivi" che vanno dal 2013 ad oggi. Tra queste risultano anche 15 segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio.

L'ultima operazione della Finanza, definita The Mask, lo ha riportato al centro delle cronache. Una truffa milionaria, sventata in tempo. Secondo il Gip, nell'ordinanza di chiusura delle indagini, si legge: "E' stata una puntata d'azzardo giocata sulla salute pubblica e su quella individuale di chi attendeva, e attende, le mascherine, che bene rende la capacità a delinquere del soggetto".

