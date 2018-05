VIDEO | Aldo Moro, 40 anni fa il ritrovamento del corpo: le celebrazioni in via Caetani

Suono di tromba e corone di fiori sotto la targa di via Michelangelo Caitani in cui si ricorda l’uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse, 40 anni fa. Presenti stamattina, mercoledì 9 maggio, le più alte cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati. A rendere omaggio al segretario della democrazia cristiana anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e la sindaca del Comune di Roma, Virginia Raggi.