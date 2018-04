"Anna Frank è della Roma": cori antisemiti a Ponte Milvio. Controlli prima del derby, fermati 13 tifosi

"Anna Frank è della Roma". Cori saluti romani a ponte Milvio da parte di tifosi della Lazio diretti allo stadio Olimpico per assistere al derby di stasera. In un video pubblicato sul Messaggero.it si vede un supporter che in primo piano intona il coro e in sottofondo altre voci che lo seguono mentre alle sue spalle alcuni tifosi fanno il saluto romano.

E non è la prima volta che i supporter della Lazio tirano in ballo Anna Frank. A ottobre scorso ultrà biancocelesti durante la gara di campionato contro il Cagliari affissero in Curva Sud figurine antisemite che raffiguravano Anna Frank con la maglietta della Roma. Un gesto che fu duramente stigmatizzato.

Lazio-Roma: fermati 13 tifosi

Sostenuto ma scorrevole l'afflusso allo stadio Olimpico in vista del derby della capitale. A seguito di una segnalazione relativa a dei tifosi laziali in possesso di strumenti atti ad offendere, agenti della Polizia di Stato hanno proceduto al loro controllo prima dell'ingresso allo stadio ed ora la loro posizione è al vaglio. Tredici le persone fermate.

Parte del materiale segnalato è stato trovato a pochi metri di distanza e sequestrato nei pressi del parcheggio dello stadio Flaminio. Serrati i controlli ai varchi d’accesso per garantire il regolare ingresso dei tifosi all’interno dell’impianto .