Anguillara Sabazia, esplode una villetta: quattro feriti

Drammatico risveglio per gli inquilini di una villetta di via Grotte di Castellana, zona Anguillara Sabazia. Intorno alle 8.30 di mattina, si è infatti verificata un’esplosione, probabilmente a causa di una fuga di gas. La deflagrazione ha riportato conseguenze per il piano terra, ma l'edificio non ha subito danni strutturali e on sono rimaste coinvolte neppure le vicine abitazioni.

L'intervento

Al momento dell’esplosione, tre donne ed un uomo anziano si trovavano all’interno della villetta. Le quattro persone, ferite, sono state soccorse e per una di loro, in condizioni più serie, si è reso necessario il trasporto all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. Tra i primi ad intervenire il personale del 118, i Carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia ed i vicini di casa. Presenti anche i Vigili del Fuoco.