Incidente sul lavoro a Selva Candida: morto operaio 24enne

Tragedia a Selva Candida dove un giovane operaio è morto sul lavoro. L'incidente nel pomeriggio dello scorso 2 agosto mentre il 24enne era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un appartamento nel territorio del XIV Municipio Monte Mario. A perdere la vita Andrea Onori. Secondo i primi accertamenti sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica . Per lui non c'è stato nulla da fare.

Morto sul lavoro a Selva Candida

Tutte da accertare le dinamiche che hanno determinato la morte sul lavoro del 24enne romano. Ad indagare sull'accaduto i carabinieri della Stazione Roma Casalotti. La salma di Andrea Onori è stata messa a dispozione dell'Autorità Giudiziaria e trasferita al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove è stato disposto l'esame autoptico.