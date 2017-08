Scompare 36enne romano in vacanza, l'appello della famiglia: "Aiutateci a ritrovarlo"

Andrea Del Piano, 36enne di Roma, è scomparso da Termoli. A dare l'allarme la famiglia del giovane romano sparito il 4 agosto dal residence 'Pollice', sul lungomare nord di Termoli, dove stava trascorrendo un lungo periodo di vacanza in compagnia del padre. Il giovane ha lasciato il residence senza dire a nessuno. La sorella ha lanciato un appello affinché si possa ritrovare Andrea: "Siamo preoccupatissimi, mio fratello soffre un forte disagio e temiamo che possa essergli accaduto qualcosa anche se il suo è stato un allontanamento volontario".

La polizia, che ha ricevuto la denuncia di scomparsa il 5 agosto, ha attivato le ricerche. Del caso se ne sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha Visto, il noto programma di Rai Tre di Federica Sciarelli. Il 36enne non ha il cellulare perché lo ha lasciato a Roma. Andrea Del Piano è biondo, alto un metro e 40, corporatura normale. Il suo occhio sinistro è malato e secondo la famiglia "è un importante segno di riconoscimento".

Non ha con se soldi. Chiunque avesse informazioni può mettersi in contatto con la redazione di RomaToday attraverso la mail romatoday@citynews.it oppure direttamente con l'ufficio del Commissariato di Termoli allo 0875 71551. Le ricerche si stanno allargando anche a regioni limitrofe e non è escluso che dal Molise possa essere ritornato a Roma, nella zona dell'Esquilino.