Ritrovato Andrea Del Piano: decisiva una segnalazione giunta dal milanese

Andrea Del Piano è stato trovato a Sesto San Giovanni. L'uomo, scomparso lo scorso 4 agosto da Termoli (Campobasso), è stato trovato nel parcheggio del Carrefour di via Picardi dagli agenti della polizia di Stato.

Fondamentale è stata la segnalazione di una ragazza che ha riconosciuto nel volto di un disperato le fattezze di Andrea. Il fatto è successo nel pomeriggio di domenica 17 settembre: la giovane si è imbattuta nell'apparente senzatetto che le ha ricordato il volto del 36enne, visto alla trasmissione "Chi l'ha visto?" della Rai. Non ha esistato a chiamare le forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno rintracciato l'uomo nel parcheggio del supermercato. Lui, un po' confuso, ha confermato le sue generalità ma ha detto di non sapere che era stata denunciata la sua scomparsa e che la trasmissione di Federica Sciarelli si era interessata del suo caso.

La conferma della sua identità è arrivata dopo il fotosegnalamento. Secondo quanto raccontato dallo stesso Andrea agli agenti era arrivato a Milano in treno ad agosto e ha iniziato a vagare per la città. Da alcuni giorni si era spostato a Sesto San Giovanni dove viveva per strada. Dopo essere stato rifocillato Andrea è stato affidato ai famigliari, arrivati in serata da Roma.

Andrea si era allontanato il 4 agosto dal residence 'Pollice', sul lungomare nord di Termoli, dove stava trascorrendo un lungo periodo di vacanza in compagnia del padre. Il giovane aveva lasciato il residence senza dire a nessuno.