Andrea Camilleri in ospedale per un arresto cardiaco: lo scrittore resta in rianimazione

E’ stato sottoposto a rianimazione cardio-respiratoria con ripristino dell’attività cardio-circolatoria Andrea Camilleri. Lo scrittore è attualmente ricoverato presso il Centro di Rianimazione dell’Ospedale Santo Spirito, in assistenza ventilatoria meccanica e supporto farmacologico. Il “maestro” era stato trasportato d’urgenza in ospedale dalla sua abitazione romana per un arresto cardio-respiratorio.

Come informano dall’Asl Roma 1, che renderà noto il prossimo bollettino medico nella giornata di domani, martedì 18 giugno “sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l’iter diagnostico-terapeutico”.

Novantatre anni, Camilleri si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. "Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio 'cuntò, passare tra il pubblico con la coppola in mano", aveva detto più volte l'autore della serie del commissario Montalbano.

Diffusa la notizia del ricovero dello scrittore siciliano decine sono stati i messaggi di vicinanza al “maestro”. “Avanti Maistru”, lo incita in siciliano Fiorello su twitter. Ed ancora: "Maestro Camilleri, amatissimo Andrea, sei una forza della natura. Lo hai sempre dimostrato! Abbiamo bisogno ancora delle tue parole, dei tuoi libri, della tua voce. Combatti, come sai fare!". Scrive sulla sua pagina Facebook Lillo Firetto, sindaco di Agrigento ed ex primo cittadino di Porto Empedocle, città in cui è nato lo scrittore e drammaturgo.