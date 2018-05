Anagnina: senza biglietto aggredisce e minaccia controllori Atac

Ennesima aggressione ai danni di un controllore Atac. Ieri pomeriggio, presso il Terminal Anagnina, i Carabinieri della Stazione Roma Appia, in servizio con i militari dell’Esercito impiegati nell’operazione “Strade Sicure” del Raggruppamento Lazio-Umbria-Abruzzo, hanno arrestato un cittadino romeno, di 45 anni, incensurato, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato all’interno della stazione della metropolitana, dal personale addetto ai controlli dell’Atac, per verificare il possesso del regolare titolo di viaggio. Essendone sprovvisto, è stato invitato dai controllori a fornire le proprie generalità, ma l’uomo per tutta risposta li ha prima minacciati verbalmente e poi spintonati fino all’arrivo dei Carabinieri e dei militari dell’Esercito. Nonostante la loro presenza l’uomo ha continuato con il suo comportamento ostile fino a quando è stato bloccato ed arrestato.

A seguito della perquisizione personale lo straniero è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri, che occultava all’interno della tasca dei pantaloni. Dopo l’arresto il 45enne è stato accompagnato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.