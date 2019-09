Scomparsa da Ponte di Nona, ore d'ansia per Amina De Amicis: l'appello della famiglia

Scomparsa nel nulla, in un venerdì di fine estate. Di Amina De Amicis, 89 anni, non si hanno notizie da quattro giorni, da quando, dopo aver comprato le sue solite riviste dal giornalaio di fiducia, non ha più fatto ritorno a casa. Sono ore d'ansia per la famiglia e per l'intero quartiere di Ponte di Nona Vecchia - Villaggio Falcone che si sta mobilitando in ogni modo per cercarla.

Amina è uscita di casa venerdì per andare dal dottore. Erano le 13, destinazione non lontano da casa. Qui è arrivata, ha svolto la sua visita ed è uscita. La figlia Laura ha ricostruito, grazie ai testimoni, il suo tragitto. "E' stata in un bar", racconta Laura a RomaToday, "ed ha chiesto una spremuta che non avevano. E' quindi uscita e si è recata al giornalaio, dove ha preso le sue solite riviste e si è incamminata verso casa dove però non è mai arrivata".

Che fine ha fatto? E' quello che si chiedono, disperati, i familiari che hanno presentato denuncia ai carabinieri di Settecamini. "I militari si stanno dando molto da fare", racconta ancora la signora Laura. "Fermano gli autobus, mostrano le foto, fanno domande. Si va a caccia di ogni indizio utile". Il quartiere e l'intera zona è stata inoltre tappezzata di volantini con la foto della signora Amina.

Ottantanove anni, gracile e con tutti i capelli bianchi, Amina De Amicis ha qualche problema di deambulazione, fatto che non esclude la possibilità che possa aver preso un autobus. Indossava, al momento della scomparsa, una gonna beige di lana e una maglia anch'essa beige. A renderla riconoscibile gli occhiali, rosa (come nella foto) che al sole si oscuriscono diventando da sole.

Chiunque avesse sue notizie può contattare la famiglia al numero 3341031996.