Tragico epilogo a Ponte di Nona: trovato il cadavere di Amina De Amicis, l'89enne scomparsa 6 giorni fa

Drammatico epilogo a Ponte di Nona per la vicenda relativa alla scomparsa di Amina De Amicis. L'89enne, di cui non si avevano notizie dallo scorso 13 settembre, è stata ritrovata priva di vita in via don Primo Mazzolari, all'interno di un burrone ricoperto di sterpaglie in un pratone di fronte ad un centro commerciale. La scoperta questa mattina alle 10.30 nel corso delle ricerche portate avanti dai carabinieri e dalla protezione civile.

Il riconoscimento verso le 12. Decisiva la borsa e alcuni effetti personali della donna. Secondo quanto si apprende dai carabinieri di Settecamini, da giorni impegnati in serrate ricerche, il corpo si presentava in avanzato stato di decomposizione, fatto che lascia pensare ad un decesso avvenuto già nel pomeriggio di venerdì scorso. Decisiva sarà l'autopsia, disposta dal magistrato di turno, e che sarà effettuata al Verano. Nella borsa della donna sono stati trovati i soldi e tutti i suoi effetti personali, fatto che allontana ogni ipotesi di rapina.

Amina De Amicis era uscita di casa venerdì 13 settembre per andare dal dottore. Erano le 13, destinazione non lontano da casa. Qui è arrivata, ha svolto la sua visita ed è uscita. La figlia Laura ha ricostruito, grazie ai testimoni e alle telecamere, il suo tragitto. "E' stata in un bar", raccontava lunedì Laura a RomaToday, "ed ha chiesto una spremuta che non avevano. E' quindi uscita e si è recata al giornalaio, dove ha preso le sue solite riviste e si è incamminata verso casa dove però non è mai arrivata".

Il prato del ritrovamento era stato battuto già una prima volta nei giorni scorsi, ma, molto probabilmente, la buca all'interno della quale è stata ritrovata l'anziana donna, è sfuggita a chi la stava cercando. Al caso di Amina De Amicis si era interessata anche la trasmissione Chi l'ha visto?



