Trigoria: amianto e rifiuti speciali, sequestrata area vicino il campo dell'As Roma

Lastre di amianto frantumate e rifiuti speciali. Questo è quello che gli agenti del gruppo IX Eur hanno ieri scoperto all'interno di un'area industriale di circa 6000 metri quadrati in via di Trigoria, nella zona dove si trova il centro sportivo della A.S. Roma, come spiega la Polizia Locale.

L'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione. Gli agenti sono entrati nella proprietà al civico 248, scoprendo due capannoni di 500 metri quadrati dismessi, con all'interno mucchi della pericolosissima sostanza, evidentemente provenienti dalla frantumazione dei due tetti, sfondati in numerosi punti.

La mancanza di qualsiasi protezione riguardo la dispersione delle fibre di amianto nell'aria, sia dai mucchi stessi che dal tetto, ha reso necessario il sequestro immediato del terreno e dei capannoni, con relativa comunicazione di reato ambientale all'Autorità Giudiziaria. In serata, presso il comando di via dell'Acqua Acetosa Ostiense, è stato ascoltato il responsabile della società proprietaria, al quale sono stati notificati gli atti.

Oltre all'eternit presente nei due capannoni, tutto il terreno è risultato disseminato di tonnellate di rifiuti speciali di ogni tipo, parti di elettrodomestici, vetri e tubi catodici, pezzi meccanici, legname, fusti vuoti, taniche con olio esausto, materassi, copertoni e cumuli di asfalto fresato.

Oltre all'interdizione totale dell'area, gli agenti hanno provveduto a sollecitare i necessari interventi della ASL e dell'ARPA Lazio per quanto di loro competenza, in attesa della bonifica che sarà effettuata a carico del proprietario.