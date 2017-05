Ambulante morto in centro, la comunità senegalese del Pigneto pronta alla manifestazione

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Rabbia e dolore all'assemblea pubblica di ieri pomeriggio in via Campobasso, lì dove Nian Maguette viveva da anni

"Chiediamo la verità e giustizia per Nian Maguette, ucciso dai vigili urbani". Con queste parole Alex Fall, cugino dell'ambulante morto in Centro mercoledì pomeriggio mentre fuggiva da un blitz anti abusivismo effettuato dalla Polizia locale sul Lungotevere de Cenci, all'apertura dell'assemblea che alle 18 di ieri, giovedì 4 maggio, ha visto riunirsi la comunità senegalese del Pigneto in via Campobasso. Li, dove Maguette viveva da anni.

Una riunione pubblica con la quale si annuncia la manifestazione per chiedere "verità su quanto accaduto". L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16 in piazza Venezia. Mentre la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.