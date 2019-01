Fori Imperali: venditore abusivo minaccia di morte i vigili urbani

Ha minacciato di morte i vigili urbani che lo avevano fermato mentre era intento a vendere merce illegalmente su via dei Fori Imperiali. E' accaduto nella mattinata di ieri 21 gennaio, quando una pattuglia dei Pics (Pronto Intervento Centro Storico) durante un normale controllo in Centro, ha fermato un uomo intento a vendere in strrada ombrelli e accessori di telefonia.

Alla richiesta dei documenti l'ambulante abusivo ha dapprima tentato di allontanarsi e, quando ha capito che non poteva evitare il sequestro della merce, ha minacciato di morte gli agenti.

Il venditore, un pluripregiudicato italiano di 63 anni, è stato arrestato per resistenza e minacce aggravate e portato presso gli uffici di via della Greca, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria fino al processo per direttissima che si terrà martedì mattina.