Ama, riparte lo spazzamento meccanizzato: attenzione ai divieti di sosta

Dalla Laurentina all'Ostiense, passando per via Aurelia, via Appia e via Ardeatina. A settembre ripartono le operazioni di pulizia meccanizzata in sede protetta, lungo le principali arterie stradali.

Pulizie approfondite

Le operazioni prevedono attività intensive di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione e si snodano in entrambi i sensi di marcia. Questo significa che bisogna riservare attenzione ai divieti provvisori di parcheggio, in modo consentire il passaggio dei mezzi meccanizzati, evitando nel contempo spiacevoli contravvenzioni. Questo genere di intervento prevede l'impiego di otto-dieci operatori al giorni che possono avvalersi di psazzatrici, lavastrade, squaletti ed altri mezzi. Si tratta in ogni caso di operazioni straordinarie e si aggiungono dunque a quelle già programmate dall'azienda.

Pulizie in via Laurentina

Gli interventi in sede protetta ripartono con via Laurentina. La consolare sarà interessata dalle pulizie in sede protetta dal 3 al 7 settembre. I tratti oggetto dell'interento sono soprattutto quelli sugli svincoli, all'altezza quindi dell'intersezione con via del Tintoretto, con via delle Tre Fontanen e con il viadotto delle Magliana. Dopo via Laurentina gli interventi sono previsti in via Aurelia (10-15 settembre), via Appia (17-22 settembre), via Ardeatina (19-23 settembre) e ed ancor in via Ostiense (25-29 settembre). Sul sito di "amaroma", cliccando nella sezione“I Servizi del tuo quartiere” è comunque possibile visualizzare gli itinerari georeferenziati, con mappa, orari, date.

Pulizia in via Aurelia

Su via Aurelia il programma di pulizie riguarderà i tratti tra il Raccordo Anulare e piazza San Giovanni Battista de la Salle, oltre alle principali strade e piazze connesse alla consolare, tra cui circonvallazione Aurelia, piazza di Villa Carpegna, via Gregorio VII, piazza Irnerio, via Baldo degli Ubaldi, via Candia, piazza Santa Maria delle Grazie e Via Angelo Emo.

Pulizie in via Appia Nuova

Su via Appia invece verranno effettuate operazioni lungo i tratti tra il GRA e piazzale Porta San Giovanni e viceversa compresi i centrali tra via Arco di Travertino e Piazzale Porta San Giovanni, mentre su via Ardeatina gli interventi si estenderanno dal Santuario del Divino Amore e sarà interessata anche via delle Sette Chiese . Su via Ostiense, infine, il piano interesserà (tra gli altri), i tratti dalla via del Mare a piazzale Ostiense, viale Aventino e lungotevere San Paolo.