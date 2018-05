Via Puglisi, l'Ama non perdona: multato il titolare di un minimarket per abbandono di rifiuti

L’Ama stringe le maglie dei controlli e multa un minimarket per la mancata differenziazione e l’abbandono su suolo pubblico di oltre 100 cassette in legno e plastica. Queste sono state rinvenute in via Don Giuseppe Puglisi (VI Municipio).

Gli agenti accertatori sono risaliti all’utenza responsabile attraverso uno scontrino fiscale ad essa attribuibile e i materiali sono stati immediatamente rimossi da quattro operatori.

Trecento tonnellate rimosse nell’ultimo mese

Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di trasgressioni sul territorio capitolino. Per questo l’Ama ha già attivato apposite squadre per contrastare e sanzionare tale malcostume che, oltre a deturpare il decoro e a rallentare il servizio sul territorio, comporta un costo che ricade sull’intera collettività. Da inizio anno sono già state elevate oltre 800 multe per “abbandono di rifiuto, mancata differenziazione e abbandono generico”.

Nell’ultimo mese, invece, sono stati effettuati interventi complessi e articolati in cinque diversi siti: Parco delle Valli e via Cesarina (III municipio), via Pontina Vecchia (XI), via Tenuta Piccirilli (XV) e via Cesare Tallone (V). In questi luoghi gli agenti Ama hanno rimosso e avviato ai centri di trattamento/recupero oltre 300 tonnellate di materiali vari, frutto di scarichi illeciti e abusivi.

La mancata differenziazione di questa tipologia di materiale è resa ancora più grave dal fatto che Ama effettua la raccolta anche delle cassette in plastica e in legno (imballaggi di varie fogge e dimensioni) prodotte da attività di ristoro, mense e supermercati.

Entro l’estate, inoltre, si prevede l’avvio di una convenzione stipulata con Conip (Consorzio Nazionale Imballaggi Plastici), che prevede corrispettivi economici per Ama e per Roma Capitale relativamente alle cassette in plastica.