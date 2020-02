Gaeta, malore in montagna per un alpinista romano: elisoccorso sul posto

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto in provincia di Latina, sulla Montagna Spaccata nel territorio del comune di Gaeta, per soccorrere un alpinista colpito da un malore durante un'arrampicata.

L'uomo, di 40 anni e residente a Roma, era impegnato con un amico a percorrere la via di arrampicata Beatrice sulla Montagna Spaccata quando non è stato più in grado di proseguire autonomamente a causa di un forte malore. Sul posto è giunta una squadra di terra della stazione del Soccorso Alpino di Cassino e l'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS che ha provveduto tramite verricello alle operazioni di recupero dell'uomo.

L'intervento di soccorso è stato particolarmente complesso a causa delle caratteristiche ambientali del luogo: una fitta vegetazione che si alterna a numerosi sbalzi di roccia.

L'uomo è stato dunque elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. A supporto delle operazioni due donne Guardiaparco che erano in servizio nell'area e la direzione del Parco regionale Riviera di Ulisse.