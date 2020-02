Scivola mentre scala una cascata di ghiaccio, ferito alpinista romano

E' caduto mentre scalava delle cascate di ghiacchio sui Monti della Laga, in provincia di Rieti. A rimanere ferito un 33enne residente a Roma. L'intervento degli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, per prestare soccorso ad uno scalatore precipitato per diversi metri.

L'uomo, di 33 anni e residente a Roma, era impegnato con degli amici in una scalata di una cascata di ghiaccio sul Monte Gorzano quando è precipitato per diversi metri riportando numerosi traumi. Sul posto è giunta un'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che ha provveduto a recuperare tramite verricello il ferito.

Lo scalatore, che non era in pericolo di vita, è stato dunque elitrasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Sul posto anche una squadra del Soccorso Alpino di Amatrice e una squadra dei Vigili del Fuoco.