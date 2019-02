Ippodromo Capannelle: protesta in Campidoglio, allevatore di cavalli tenta di darsi fuoco

Si è cosparso di liquido infiammabile tentando di darsi fuoco. Gli agenti della Polizia intervenuti, sono riusciti a bloccarlo e ha impedire il gesto estremo. Attimi di tensione oggi, intorno alle 11 circa, a Roma dove, davanti al Campidoglio, un allevatore di cavalli dell'indotto relativo all'ippodromo di Capannelle ha tentato di darsi fuoco.

Tempestivo l'intervento di un agente che ha evitato la tragedia. Presenti circa 150 persone. Presente al tentativo di estremo gesto Mauro Antonini, responsabile del Lazio di CasaPound, che su Facebook denuncia: "Era in preda alla disperazione visto che probabilmente perderà tutto. La giunta Raggi non ha rinnovato le concessioni per la gestione dell'ippodromo - spiega Antonini - Praticamente i grillini bloccheranno un indotto di migliaia di lavoratori e che garantisce una vita dignitosa a migliaia di famiglie. CasaPound Italia è al loro fianco in questa battaglia!".