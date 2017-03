Casilina: allevatore incornato da un toro, grave un 50enne. E' in prognosi riservata

E' in gravi condizioni in ospedale un allevatore incornato da un toro in una azienda agricola di Segni, Comune della provincia sud occidentale di Roma. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 9:00 in una fattoria posta al chilometro 54 della via Casilina. Colpito al petto dal grosso animale, le condizioni dell'uomo, un 50enne cittadino romeno, sono apparse da subito critiche. Soccorso dai colleghi che si trovavano nell'allevamento di bovini, per il ferito è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I dove si trova ora in prognosi riservata. Sul posto per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto i carabinieri della Stazione di Segni.