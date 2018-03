Allevamento illegale di animali: liberati 67 tra cani e gatti

Un allevamento illegale di animali. 67 tra gatti bengala, lupi cecoslovacchi, cani maltesi e lhasa apso, tutti detenuti all’interno di un appartamento a San Cesareo e destinati alla vendita. A liberarli sono stati gli agenti del commissariato Frascati con il nucleo di Polizia Giudiziaria di Fare Ambiente.

Allevamento illegale a San Cesareo

Gatti e maltesi erano chiusi dentro cassoni in plastica e gabbie di ferro con rete metallica, poggiate all’interno di un bagno e di uno sgabuzzino. Altri invece, erano detenuti in giardino all’interno di box e strutture fatiscenti. Il titolare dell’ allevamento, una donna di 42 anni, nota alle forze di polizia, è stata denunciata insieme al marito per maltrattamento di animali. Al momento i 67 animali sono in attesa di essere affidati, dopo il nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria.