Roma si blinda per Pasqua: varchi presidiati in centro. Mercoledì il piano sicurezza

La Pasqua ai tempi dell'Isis per Roma è una Pasqua blindata. Accade da qualche anno, da quando la minaccia del terrorismo sull'Europa è diventata quotidiana. Ed anche quest'anno l'allarme resta alto, specie dopo gli attentati in Svezia e in Egitto. Blindati i riti pasquali; sorvegliati speciali aeroporti, metropolitane e strade a più alto rischio.

Ieri in Prefettura si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Mercoledì è in programma un Tavolo tecnico in Questura in cui verranno messe a punto nel dettaglio le misure di sicurezza. Da stabilire il numero di uomini e mezzi impiegati, mentre sono già stati individuati gli obiettivi sensibili.

Già a partire da giovedì e per tutto il week end sono attesi nella Capitale migliaia di turisti, mezzo milione secondo alcune stime. L'allerta sarà massima in aeroporti, porti, stazioni e snodi autostradali. Attenzione massima nel centro della città, dove i varchi delle principali vie saranno presidiate da blindati. Uno scenario con cui Roma convive da tempo e che a partire dagli attentati di Nizza, Berlino e più di recente Londra e Stoccolma, ha visto l'utilizzo di mezzi dell'esercito per impedire l'accesso a camion blindati.

Venerdì sarà chiusa la metro Colosseo. L'interdizione sarà effettiva dalle 15. Tra le ipotesi che saranno vagliate nell'incontro di giovedì c'è quella di creare un'ampia zona pedonale dal Circo Massimo a via Cavour. A San Pietro invece, in vista della domenica di Pasqua, si ripeterà il meccanismo di sicurezza già approntato per la domenica delle palme, con controlli stringenti nella zona di San Pietro e pedonalizzazione di una vasta aree di via della Conciliazione.