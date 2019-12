Roma, vento da paura: alberi caduti e danni alle auto. Tra città e provincia 100 interventi

Alberi caduti e raffiche di vento fino a 100 km/h sul litorale. A Roma, dal primo pomeriggio del 13 dicembre, sono oltre 100 gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale per il maltempo preannunciato dal bollettino della protezione civile.

Non è la pioggia, che comunque sta scendendo a intervalli cadenzati, piuttosto il vento a preoccupare l'Amministrazione Raggi che, nella serata di giovedì, ha deciso la chiusura delle scuole per buona pace dei genitori e dei presidi. Il Coc monitora la situazione in tutte le aree della città, e lo farà anche nelle prossime ore.

Alberi caduti per il vento

E' però il vento, il grande incubo dei romani oggi. Raffiche che stanno mettendo a dura prova la stabilità delle alberature in diversi quartieri. I primi problemi, dalle 14, si sono registrati nella zona dei Parioli. In via dei Monti Parioli, infatti, vigili del fuoco e agenti della polizia locale di Roma Capitale, sono intervenuti per un albero caduto. [Qui sotto la foto].

La pianta crollando ha danneggiato due auto in sosta. Nessuno è rimasto ferito ma la strada è stata chiusa con Atac che ha dovuto deviare la linea 52D. La strada da piazza Don Giovanni Minzoni è stata chiusa.

Situazione simile a Casalotti. In via di Boccea, altezza via di Selva Nera, traffico rallentato per alcuni grandi rami caduti da un albero e caduti in strada. Atac, per permettere le operazioni di ripristino della carreggiata, ha deviato i bus della linea 905 mentre gli agenti della polizia locale sono al lavoro gestendo la viabilità. [Qui sotto la foto].

Un altro invece è crollato bloccando via della Valle Muricana tra via della Giustiniana e via Saronno. Situazione simile a quella degli automobilisti sulla via Flaminia con la strada bloccata nei due sensi di marcia.

Traffico rallentato anche in via Cristoforo Colombo, in prossimità con via di Malafede, per due rami caduti sulla carreggiata verso Ostia come comunica Luceverde. Rami su strada anche in via Cassia Nuova, sulla carreggiata in direzione Corso Francia, e in via del Monte della Capanna, all'altezza con via Andersen.

#Roma 🌬#vento - Via di Grottarossa alberi sulla carreggiata altezza Ospedale sant'Andrea > Cassia ­



PRUDENZA alla guida#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 13, 2019

Linea FL5 Roma – Grosseto sospesa

Le raffiche di vento hanno danneggiato anche la linea aerea della FL5 Roma – Grosseto. Dalle 14.45, comunica Trenitalia, il traffico ferroviario è sospeso fra Santa Marinella e Civitavecchia. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 90 minuti. Attivi bus sostitutivi con autobus fra Santa Severa e Civitavecchia.