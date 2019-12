Allerta meteo: a Roma chiusi parchi e cimiteri. Sospese tre linee ferroviarie

Il vento fa paura. Il pre allarme diffuso ieri dalla protezione civile regionale ha spinto in serata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a firmare un'ordinanza (numero 238 del 21 dicembre) che chiude parchi, ville storiche e cimiteri della città. La chiusura è stata fissata dalle 7 di domenica mattina fino alle mezzanotte quando il maltempo dovrebbe concedere una tregua e il meteo a Roma migliorare.

Sospese linee ferroviarie

Intanto nella notte le raffiche di vento hanno sferzato tutto il Lazio. I problemi maggiori al momento sono per le linee ferroviarie. Secondo quanto si apprende sospese le linee Roma Napoli via Formia, Roma Velletri e Roma Cassino. La prima è dovuto alla caduta di un albero sulla linea ferroviaria. Stesso problema tra Lanuvio e Cecchia sulla Roma Velletri dove viene segnalata un ritardo di 30 minuti per i treni in viaggio. Un guasto tra Sparanise e Vairano Caianello causa problemi sulla Roma Cassino.

🚅[AGG] #treni Linea Roma - Napoli via Formia: traffico sospeso per la caduta di un albero sulla linea ferroviaria per condizioni meteo critiche.#luceverde #Laziohttps://t.co/10SDXz5wh4 — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 22, 2019

🚅#treni Linea Roma - Velletri: traffico ferroviiario sospeso per caduta di un albero tra Lanuvio e Cecchina.



▶Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio.#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 22, 2019

🚅#Treni Linea Roma - Napoli via Cassino traffico ferroviario sospeso per un guasto alla linea tra Sparanise e Vairano Caianello.#luceverde #Campania — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 22, 2019

Alberi caduti a Roma

Diverse le segnalazioni di alberi caduti a Roma. All'alba un albero bloccava la Casilina in zona Pantano. In zona Garbatella, via Costanzo Cloro (foto in alto), due alberi sono caduti danneggiando tre auto. Distrutto anche un tubo dell'acqua. Al Collatino alberi caduti in via Basiliano e via Guardati. In via dei Castani un ramo in strada causa disagi alla circolazione. Alberi in strada anche in via Lidia e via Odescalchi. Su via Ponte di Nona un albero blocca la circolazione in direzione del centro commerciale, immediatamente dopo l'incrocio con via Prenestina.

Intasati i centralini di vigili del fuoco e polizia locale.

La situazione ad Ostia

Raffiche fortissime sul litorale. Le onde altissime hanno superato la scogliera: monitorata la situazione dell'Idroscalo. Sul lungomare Paolo Toscanelli, altezza PalaFjilkam, parte dei tetti di alcune cabine dei stabilimenti limitrofi sono voltate in strada. Sul posto vigili del fuoco e i volontari dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco. Tanti i rami caduti tra Acilia, Infernetto e Palocco dove stanno operando le associazioni della Protezione civile. In via Boezi, all'Infernetto, un albero è crollato, bloccando la strada.

Allerta a Tivoli

Ieri sera, sul sito del Comune di Tivoli, è apparso un avviso alla cittadinanza per la piena dell'Anienee. "In data odierna, 21.12.2019, a seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il bacino idrografico del fiume Aniene, un evento di piena sta transitando nel nostro comune interessando l’interno dell’argine artificiale di Ponte Lucano e alcune aree agricole di Loc. Albuccione senza causare danni a persone e cose. Tuttavia, considerato l’ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, così come indicato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile che ha emesso un’ulteriore allerta Arancione con una criticità moderata per il rischio idrogeologico, si presume un aumento delle portate di piena durante la notte e mattinata di domani 22/12/2019. Il Sindaco ha convocato il Centro Operativo Comunale, che è in seduta permanente, per predisporre tutti gli eventuali atti ivi compresa l’eventuale ordinanza di evacuazione su Via Giuseppe Verdi e su Via Vincenzo Bellini a Tivoli Terme e tutte le dovute precauzioni per garantire l’incolumità delle persone che potrebbero essere coinvolte. In questo momento la Polizia Locale unitamente ai Carabinieri e alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile stanno avvisando casa per casa le famiglie che potrebbero essere, eventualmente interessate da un’evacuazione. Si raccomanda di rimanere lontani dalle sponde fluviali e dalle aree che potrebbero essere interessate dalle esondazioni".

Articolo aggiornato alle 9.06. IN AGGIORNAMENTO

