Allarme bomba: trova l'auto rovistata all'interno e chiama gli artificieri

Allarme bomba nel pomeriggio di ieri 30 agosto all'Appio Latino dove sono dovuti intervenire gli artificieri. A lanciare l'allerta una automobilista, dopo essere andata a riprende la propria vettura in via Satrico. Avvicinatasi alla macchina ha trovato la portiera chiusa notando però che qualcuno aveva rovistato all'interno dell'abitacolo. Poi la chiamata al 112.

Falso allarma bomba in via Satrico

Scattato l'allarme bomba sul posto sono arrivati gli artificieri dei carabinieri che hanno attuato tutte le procedure del caso. Indossate le tute di protezione hanno quindi ispezionato la macchina sospetta per poi far rientrare l'allarme.

Allarme bomba a Centocelle

Una giornata movimentata quella di ieri per gli artificieri dell'Arma, intervenuti poco dopo nella zona di Centocelle, in via dei Castani. A far scattare l'allarme bomba una vettura senza targa ferma sui binari del tram. Anche in questo caso si è rivelato un falso allarme.