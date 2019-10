Allarme bomba in via del Tritone, artificieri sul posto: era borsone abbandonato

Falso allarme bomba nella mattinata dal 25 ottobre in via del Tritone. I fatti intorno alle 9 quando passanti hanno notato un borsone all'incrocio con via dei due Macelli. Sul posto gli agenti di Polizia e Polizia di Roma Capitale, che hanno delimitato l'area in attesa dell'arrivo degli artificieri. Dopo aver controllato il borsone sospetto, gli artificieri hanno fatto rientrare l'allarme.