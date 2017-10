Trolley sospetto a piazza Barberini: artificieri sul posto

Allarme bomba oggi 5 ottobre a piazza Barberini angolo via Sistina. Intorno alle 20:45 circa un trolley abbandonato, segnalato da alcuni passanti ad una pattuglia in transito di Carabinieri della Stazione di Roma Via Veneto, ha fatto scattare il protocollo della sicurezza anti terrorismo.

Sul posto per le verifiche i Vigili del Fuoco, la Polizia, gli artificieri dei Carabinieri e, come di prassi, a tutela dei cittadini e degli operatori, è stato chiuso il traffico. Richiesto intervento anche dell'ambulanza.