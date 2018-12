Marconi, valigia abbandonata fa scattare l'allarme bomba: artificieri sul posto

Una valigia di grosse dimensioni abbandonata in strada ha fatto scattare l'allarme nel pomeriggio di oggi nella zona di viale Marconi. Poco prima delle 14 la chiamata di un cittadino ha segnalato la presenza del bagaglio lasciato incustodito. Siamo in via Bartolomeo Cristofori, una parallela di via Veronese, dove ha sede il poliambulatorio Israelitico.

Un luogo potenzialmente a rischio che ha fatto immediatamente accorrere sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Allertati, sono giunti sul posto gli artificieri che hanno aperto la valigia, constatando la totale falsità dell'allarme. Nel frattempo la via era stata chiusa al traffico.

Dopo pochi minuti la strada è stata riaperta.