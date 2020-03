San Paolo, pacco sospetto con scritte asiatiche fa scattare l'allarme bomba

Artificieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina in un bar nella zona San Paolo di Roma, dove alle 11 è stato recapitato da un corriere, un pacco con all'esterno delle scritte asiatiche.

Il titolare, allarmato dagli ultimi casi di cronaca e non attendendo alcuna consegna, ha chiamato la Polizia. Sul posto i Vigili del fuoco, dopo aver riscontrato che il plico non presentava caratteristiche a rischio, insieme agli artificieri, hanno aperto la busta e all'interno è stata trovata una scatolina con una biglia in vetro. L'oggetto è stato sequestrato e ora verrà analizzato.