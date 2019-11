Torre Argentina: trolley sospetto vicino la banca, scatta l'allarme bomba

Allarme bomba a Torre Argentina, in Centro Storico, in seguito alla segnalazione di un trolley abbandonato vicino una banca. L'allerta poco prima delle 14:00 nei pressi della filiale dell'Unicredit in largo delle Stimmate.

Come da prassi sul posto sono quindi arrivati gli artificieri della Polizia di Stato che hanno circoscritto l'area pedonale dove è stata segnalata la valigia nera sospetta. Aperto il trolley, risultato vuoto, l'allarme è rientrato poco dopo le 15:00.