Falso allarme bomba all'Appio: dinamite nel cassonetto, era una vecchia pubblicità

Quattro candelotti di dinamite attaccati con del nastro isolante ad un timer. Così questa mattina intorno alle 10:00 si è gelato il sangue degli operatori Ama che si sono trovati davanti la "bomba" mentre stavano svuotando i cassonetti della spazzatura in via Latina, al Parco della Caffarella. Immediata è scattata l'allerta al 112 con l'arrivo all'Appio Latino degli artificieri dei carabinieri di Roma che hanno prima chiuso la strada e poi avviato le procedure previste in caso di allarme esplosivo, con l'utilizzo di un robot antisabotaggio.

PUBBLICITA' DEL 2013 - Chiusa via Latina all'altezza di via Carlo Cipolla, una volta riaperto il cassonetto i militari dell'Arma hanno subito notato qualcosa di anomalo sui candelotti di dinamite, dove era ben visibile il marchio della Mini Cooper con sopra scritta "Mini is coming". Rientrato l'allerta intorno alle 10:30, i carabinieri hanno poi appurato come la bomba non fosse nient'altro che un gadget usato nel 2013 in una campagna pubblicitaria "esplosiva" con il timer che, a suo tempo, indicava il tempo di scadenza prima della presentazione del nuovo modello della Mini Cooper.