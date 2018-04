Falso allarme bomba: pacco sospetto alla stazione Lodi, interrotta la linea C

Falso allarme bomba alla stazione Lodi della Metro C. La segnalazione intorno alle 11:30 da parte dei militari dell'Esercito impegnati nella Operazione Strade Sicure. Notato un pacco sospetto lasciato incustodito sulla banchina i soldati hanno allertato la polizia dando il via al piano sicurezza previsto in caso di allarma bomba. Interrotto il tratto di linea C compreso fra le fermate Pigneto e Lodi sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato. Controllato il pacco sospetto l'allarme è rientrato subito dopo con il rispristino delle normali corse della linea C della metro.