Trolley abbandonato alla stazione di Torre Angela: allarme bomba alla Metro C

Stazione di Torre Angela chiusa. Allarme bomba oggi nella Metro C. Tutto a causa di un trolley abbandonato intorno alle 13:40 circa. Sul posto, allertati, i Carabinieri della compagnia di Frascati e gli artificieri che hanno circondato l'area, fatto evacuare la zona e iniziato le operazioni del caso.

I treni della Metro C, per permettere le operazioni delle forze dell'ordine, transitano quindi senza fermare e così il servizio è interrotto nella tratta tratta Torre Gaia-Torrenova in entrambe le direzioni. Servizio metro attivo nelle tratte Lodi-Torre Angela e Torre Gaia-Pantano.

Atac ha attivato i servizi bus navetta e consiglia di utilizzare anche linee 058-106 dirette ai capolinea di via Emilio Longoni, e stazione Grotte Celoni. Per proseguire solo sino a Torre Angela, da Torre Gaia è possibile utilizzare le linee 058, 106, 506 e la linea 507, sino alla fermata "Casilina/Cambellotti".