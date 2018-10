Zaino sospetto a Monti: scatta l'allarme bomba, intervengono gli artificieri

Uno zaino sospetto abbandonato in via Cesare Balbo, di fronte all'Hotel Viminale, nel Rione Monti. Questo quanto ha fatto scattare l'allarme bomba. La segnalazione al 112 intorno alle 14:10 di martedì 9 ottobre da parte di un passante che ha notato la valigia sospetta. Immediatamente sono scattate le procedure di messa in sicurezza dell'area con l'arrivo sul posto degli artificieri della Polizia di Stato e degli agenti delle Volanti e del commissariato Viminale.

Falso allarma bomba in via Cesare Balbo

Chiusa temporaneamente la strada all'altezza di via Agostino Depretis gli artificieri hanno poi esaminato il contenuto della valigia sospetta trovando all'interno oggetti personali. L'allarme è rientrato intorno alle 14:40.