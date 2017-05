Borsone sospetto in Centro Storico: falso allarme bomba in via Crispi

Ancora un falso allarme bomba a Roma. Dopo la dinamite pubblicitaria trovata questa mattina dagli operatori Ama in un cassonetto della spazzatura di via Latina, al Parco della Caffarella, a far scattare l'allerta un borsone sospetto abbandonato in via Francesco Crispi, strada del Centro Storico che collega via del Tritone con viale del Muro Torto. La segnalazione alle forze dell'ordine intorno alle 14:00 di oggi, all'altezza dell'incrocio con via Sistina. Avviate le procedure di emergenza con la chiusura del tratto di via Crispi dove è stata segnalata la valigia, gli artificieri della polizia di Stato hanno fatto rientrare l'allarme bomba una volta aperta la valigia, dentro la quale sono stati trovati oggetti personali.