Falso allarma bomba alla fermata Termini della metropolitana per la presenza di una valigia sospetta in banchina. L'allerta da parte degli utenti della linea sotterranea poco dopo le 16:40 di oggi 6 marzo, dopo aver notato una borsa abbandonata vicino i binari. Arrivati sul posto gli artificieri della polizia di Stato, per consentire le operazioni di controllo in sicurezza il servizio dei treni delle linee B e B1 è stato momentaneamente interrotto. Controllata la borsa, nella quale sono stati rinvenuti oggetti personali, l'allarme è rientrato poco prima delle 17:30 con il ripristino della normale circolazione.

#info #atac - Metro B/B1 il servizio riprende su intera linea (terminato intervento forze dell'ordine a stazione Termini) #roma — infoatac (@InfoAtac) 6 marzo 2017