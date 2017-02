Trolley abbandonato in mezzo alla strada: allarme bomba in via del Corso

Un trolley abbandonato nel centro della strada. Questo quanto ha fatto scattare l'allarme bomba nella centralissima via del Corso. L'allerta alle forze dell'ordine poco dopo le 17:30 nel tratto di strada dove c'è il Nike Store (altezza civico 77). Immediate sono scattate le procedure di emergenza con la chiusura del tratto di via del Corso (piazza del Popolo-via Tomacelli) dove è stata abbandonata la valigia sospetta. Sul posto per gli accertamenti del caso gli artificieri della Polizia di Stato, le unità cinofile e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire l'intervento dei soccorritori la linea 117 del bus per piazza del Popolo è stata limitata in via del Tritone.