Falso allarme bomba a via Ottaviano: strada evacuata per un trolley sospetto

Allarme bomba a Prati a causa della presenza di una valigia sospetta all'altezza del civico 8 di via Ottaviano L'allerta intorno alle 13:00 da parte di numerosi passanti, insospettiti dal vedere un trolley rigido abbandonato sul marciapiede a due passi dalla Città del Vaticano. Sul posto sono quindi arrivati i vigili urbani e gli artificieri della polizia di Stato per verificare la presenza o meno di un possibile pericolo. Per operare in sicurezza l'area è stata evacuata con la chiusura di via Ottaviano da piazza Risorgimento a via Germanico. L'allarme bomba è rientrato poco prima delle 14:00, all'interno del trolley erano infatti presenti abiti ed altri oggetti personali.