Allarme bomba alla Rinascente: evacuati clienti e dipendenti

Allarme bomba a La Rinascente dove sono stati evacuati dipendenti e clienti. L'allerta nel primo pomeriggio di domenica 25 marzo, dopo una chiamata anonima che indicava la presenza di un ordigno esplosivo all'interno del grande magazzino. Non essendo chiaro se si riferisse alla sede di piazza Fiume o a quella di via del Tritone, a scopo precauzionale sono stati evacuati entrambi gli immobili. Attivate le procedure di emergenza sul posto sono interventi gli artificieri della polizia di Stato. Gli accertamenti sono ancora in corso.